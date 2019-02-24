На будущей неделе в Орле снова ожидается оттепель

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-24T15:05:48+03:00

Синоптики прогнозируют неслабый ветер и снег с дождем

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В последние дни февраля в Орел снова придет оттепель. По прогнозам синоптиков, будет достаточно ветрено, ожидается дождь.

В понедельник 25 февраля, как сообщает Росгидрометцентр, в темное время суток -1 днем же столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Ветер западный, 8 м/с. Облачно, небольшие осадки в виде снега с дождем.

Во вторник 26 числа -1…+2 градуса, облачно и снова снег с дождем. Ветер будет дуть с севера со скоростью 6 м/с.

В среду 27 февраля прохладнее: -4…-1 ниже нуля. Облачность обещает быть переменной, возможен небольшой снег. Ветер северный 5 м/с.

В последний день февраля в Орле -6 в темное время суток и до +2 градусов днем. Облачность будет переменной, метеорологи прогнозируют дождь со снегом. Ветер западный 7 м/с.

В пятницу 1 марта -2…+2. Пасмурно, небольшие осадки в виде снега с дождем, северо-западный ветер со скоростью 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU