На будущей неделе в Орле снова ожидается оттепель
В последние дни февраля в Орел снова придет оттепель. По прогнозам синоптиков, будет достаточно ветрено, ожидается дождь.
В понедельник 25 февраля, как сообщает Росгидрометцентр, в темное время суток -1 днем же столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Ветер западный, 8 м/с. Облачно, небольшие осадки в виде снега с дождем.
Во вторник 26 числа -1…+2 градуса, облачно и снова снег с дождем. Ветер будет дуть с севера со скоростью 6 м/с.
В среду 27 февраля прохладнее: -4…-1 ниже нуля. Облачность обещает быть переменной, возможен небольшой снег. Ветер северный 5 м/с.
В последний день февраля в Орле -6 в темное время суток и до +2 градусов днем. Облачность будет переменной, метеорологи прогнозируют дождь со снегом. Ветер западный 7 м/с.
В пятницу 1 марта -2…+2. Пасмурно, небольшие осадки в виде снега с дождем, северо-западный ветер со скоростью 8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU