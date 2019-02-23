СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-23T10:24:37+03:00

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С Чемпионата Мира по зимнему троеборью орловцы привезли три награды. Соревнования состоялись в Беларуси в городе Могилеве.

Участие в турнире приняли спортсмены из России, Казахстана, Беларуси и других стран. В перечень испытаний вошли стрельба, подтягивание и лыжная гонка.

- Золото в возрастной категории 40 лет и старше завоевала амчанка Елена Левчук. Серебряные медали в активе орловцев Николая Варнавского в категории 60 лет и старше и Ильи Гулидова в категории 50-59 лет, - сообщает портал «Орел-спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU