С Чемпионата Мира по зимнему троеборью орловцы привезли три награды
Соревнования состоялись в Беларуси в городе Могилеве
Фото с сайта "Орел-спорт"
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С Чемпионата Мира по зимнему троеборью орловцы привезли три награды. Соревнования состоялись в Беларуси в городе Могилеве.
Участие в турнире приняли спортсмены из России, Казахстана, Беларуси и других стран. В перечень испытаний вошли стрельба, подтягивание и лыжная гонка.
- Золото в возрастной категории 40 лет и старше завоевала амчанка Елена Левчук. Серебряные медали в активе орловцев Николая Варнавского в категории 60 лет и старше и Ильи Гулидова в категории 50-59 лет, - сообщает портал «Орел-спорт».
ИСТОЧНИК KP.RU