2019-02-23T10:14:37+03:00
Происшествия

За попытку сбыть наркотик в особо крупном размере орловчанке грозит реальный срок

По приговору суда девушка проведет более 5 лет в колонии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За попытку сбыть наркотик в особо крупном размере орловчанке грозит реальный срокЗа попытку сбыть наркотик в особо крупном размере орловчанке грозит реальный срокФото: Архив "КП"
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За попытку сбыть наркотик в особо крупном размере орловчанке грозит реальный срок. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Девушка в составе преступной группы пыталась незаконно продать почти 900 граммов «синтетики» через интернет. Довести дела до конца орловчанке не удалось: полицейские изъяли запрещенное вещество из оборота. Свою вину она признала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со стражами порядка.

- Суд с виновностью орловчанки согласился. Принимая во внимание, что она активно способствовала раскрытию преступления, ей назначили наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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