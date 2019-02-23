СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-23T10:14:37+03:00

По приговору суда девушка проведет более 5 лет в колонии

Изменить размер текста: A A

За попытку сбыть наркотик в особо крупном размере орловчанке грозит реальный срок. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Девушка в составе преступной группы пыталась незаконно продать почти 900 граммов «синтетики» через интернет. Довести дела до конца орловчанке не удалось: полицейские изъяли запрещенное вещество из оборота. Свою вину она признала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со стражами порядка.

- Суд с виновностью орловчанки согласился. Принимая во внимание, что она активно способствовала раскрытию преступления, ей назначили наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU