Мемориальную доску герою СССР Алексею Жадову открыли на Орловщине

СЕГОДНЯ 09:36 2019-02-23T09:37:24+03:00

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Мемориальную доску герою СССР Алексею Жадову открыли в Свердловском районе Орловской области. Торжественная церемония прошла в селе Никольском.

На открытии присутствовали первые лица области и местные жители. После торжественной церемонии гости возложили цветы к братской могиле советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

ЗНАЙ!

Во время Великой Отечественной войны Алексей Семенович Жадов был первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. В мирное время он продолжил военную службу: командовал 5-й гвардейской армией в составе Центральной группы войск, был первым заместителем Главного инспектора Министерства обороны СССР, занимал должность военного инспектора-советника в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU