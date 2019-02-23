2019-02-23T09:07:42+03:00
Спорт

Первенство ЦФО по кикбоксингу примут в Орле

Турнир пройдет в первые дни марта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Первенство ЦФО по кикбоксингу примут в ОрлеПервенство ЦФО по кикбоксингу примут в ОрлеФото: Архив "КП"
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Первенство ЦФО по кикбоксингу примут в Орле. В первые дни марта на турнире награды будут разыгрывать в дисциплинах «лайт» и «поинтфайтинг».

- Бороться спортсмены будут в четырех возрастных категориях. К участию допускаются спортсмены не моложе 11 лет, - сообщает портал «Орел-спорт».

Поболеть за спортсменов орловцы смогут 2 и 3 марта. Соревнования пройдут на площадке спорткомплекса ГРИНН. Торжественное открытие турнира состоится 2 марта в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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