Первенство ЦФО по кикбоксингу примут в Орле
Турнир пройдет в первые дни марта
Первенство ЦФО по кикбоксингу примут в ОрлеФото: Архив "КП"
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Первенство ЦФО по кикбоксингу примут в Орле. В первые дни марта на турнире награды будут разыгрывать в дисциплинах «лайт» и «поинтфайтинг».
- Бороться спортсмены будут в четырех возрастных категориях. К участию допускаются спортсмены не моложе 11 лет, - сообщает портал «Орел-спорт».
Поболеть за спортсменов орловцы смогут 2 и 3 марта. Соревнования пройдут на площадке спорткомплекса ГРИНН. Торжественное открытие турнира состоится 2 марта в полдень.
ИСТОЧНИК KP.RU