В Орле пополнились ряды народных дружинников
В Орле новым членам народных дружин вручили удостоверения. Ряды пополнились у добровольной народной дружины Советского района Орла.
- Каждый четверг вместе с участковыми уполномоченными полиции, представителями подразделений ПДН, патрульно-постовой службы несет дежурство актив народной дружины, предварительно прошедший инструктаж. В мероприятиях принимают участие в среднем 20-25 человек. Перед выходом на маршруты патрулирования, участникам разъясняется оперативная обстановка, - рассказали о работе ДНД в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
После рейдов, которые длятся пару часов, подводятся итоги работы. Помогают народные дружинники и на мероприятиях по охране общественного порядка, при профилактической работе полицейских с орловцами.
ИСТОЧНИК KP.RU