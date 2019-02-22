В Орле пополнились ряды народных дружинников

СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-22T17:11:34+03:00

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В Орле новым членам народных дружин вручили удостоверения. Ряды пополнились у добровольной народной дружины Советского района Орла.

- Каждый четверг вместе с участковыми уполномоченными полиции, представителями подразделений ПДН, патрульно-постовой службы несет дежурство актив народной дружины, предварительно прошедший инструктаж. В мероприятиях принимают участие в среднем 20-25 человек. Перед выходом на маршруты патрулирования, участникам разъясняется оперативная обстановка, - рассказали о работе ДНД в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

После рейдов, которые длятся пару часов, подводятся итоги работы. Помогают народные дружинники и на мероприятиях по охране общественного порядка, при профилактической работе полицейских с орловцами.

ИСТОЧНИК KP.RU