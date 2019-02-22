2019-02-22T17:05:18+03:00
Общество

Будущих защитников отечества приглашают на праздник в Детский парк Орла

В программе – мастер-классы, спортивные состязания, игры
Ольга СУПОНЕВА
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Детский парк Орла подготовил к Дню защитника Отечества программу для юных горожан и их родителей. В праздник здесь состоится череда развлекательных и полезных событий.

Так, в 11.00 начнется бесплатный мастер-класс по изготовлению многослойной картины «Корабль».

В 12 часов стартует спортивно-состязательная программа «Мой папа самый лучший», а в 13.00 - игровая программа «Юные защитники».

В это же время гостей парка ждет роспись декоративных тарелок «Любимому защитнику», а в 14.00 начнется мастер-класс по мыловарению.

В 15 часов состоится викторина под названием «Отчизны верные сыны», а на 16.00 запланирована роспись гипсовых фигур.

КОГДА, ГДЕ?

23 февраля с 11.00

Детский парк Орла

ИСТОЧНИК KP.RU

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