Будущих защитников отечества приглашают на праздник в Детский парк Орла
Детский парк Орла подготовил к Дню защитника Отечества программу для юных горожан и их родителей. В праздник здесь состоится череда развлекательных и полезных событий.
Так, в 11.00 начнется бесплатный мастер-класс по изготовлению многослойной картины «Корабль».
В 12 часов стартует спортивно-состязательная программа «Мой папа самый лучший», а в 13.00 - игровая программа «Юные защитники».
В это же время гостей парка ждет роспись декоративных тарелок «Любимому защитнику», а в 14.00 начнется мастер-класс по мыловарению.
В 15 часов состоится викторина под названием «Отчизны верные сыны», а на 16.00 запланирована роспись гипсовых фигур.
КОГДА, ГДЕ?
23 февраля с 11.00
Детский парк Орла
ИСТОЧНИК KP.RU
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