В праздники орловские спасатели будут нести службу усиленно

СЕГОДНЯ 16:37 2019-02-22T16:38:09+03:00

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В грядущие праздничные выходные орловские спасатели будут нести службу в режиме повышенной готовности. Продлится он с 22 по 25 февраля.

- Перевод в режим повышенной готовности осуществляется для оперативного реагирования и организации управления при возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях в период празднования Дня защитника Отечества, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, что и маршруты движения нарядов полиции будут максимально приближены к этим участкам, а также к местам массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU