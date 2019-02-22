В праздники орловские спасатели будут нести службу усиленно
Режим повышенной готовности продлится с 22 по 25 февраля
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущие праздничные выходные орловские спасатели будут нести службу в режиме повышенной готовности. Продлится он с 22 по 25 февраля.
- Перевод в режим повышенной готовности осуществляется для оперативного реагирования и организации управления при возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях в период празднования Дня защитника Отечества, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Отметим, что и маршруты движения нарядов полиции будут максимально приближены к этим участкам, а также к местам массового скопления людей.
ИСТОЧНИК KP.RU