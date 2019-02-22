2019-02-22T15:04:53+03:00
Спорт

Юные орловские лыжники завоевали награды на соревнованиях в Калуге

В копилке спортсменов - золото и серебро
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/skifedФото: vk.com/skifedФото: соцсети
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Юные орловские лыжники завоевали награды на соревнованиях в Калуге. Спортсмены из Орла приняли участие в заключительных 3 и 4 этапах открытого Кубка федераций ЦФО в дисциплинах слалом и слалом-гигант.

Соревнования проходили в категориях мальчики и девочки 8-9 и 10-11 лет. В слаломе второе место завоевал Матвей Землянов, третье – Ева Деркос. Неплохо показала себя орловчанка Полина Бурцева, она заняла седьмую позицию.

В дисциплине слалом-гигант Матвей Землянов взял золотую награду, Полина Бурцева – серебро. От первого места ее отделило всего 0,03 секунды.

Отметим, что участие в соревнованиях принимали спортсмены из Московской области, Калужской, Воронежской, Орловской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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