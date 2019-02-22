Юные орловские лыжники завоевали награды на соревнованиях в Калуге
Юные орловские лыжники завоевали награды на соревнованиях в Калуге. Спортсмены из Орла приняли участие в заключительных 3 и 4 этапах открытого Кубка федераций ЦФО в дисциплинах слалом и слалом-гигант.
Соревнования проходили в категориях мальчики и девочки 8-9 и 10-11 лет. В слаломе второе место завоевал Матвей Землянов, третье – Ева Деркос. Неплохо показала себя орловчанка Полина Бурцева, она заняла седьмую позицию.
В дисциплине слалом-гигант Матвей Землянов взял золотую награду, Полина Бурцева – серебро. От первого места ее отделило всего 0,03 секунды.
Отметим, что участие в соревнованиях принимали спортсмены из Московской области, Калужской, Воронежской, Орловской.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Орле и области»