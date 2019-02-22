2019-02-22T17:13:50+03:00
Общество

Поезд Минобороны привезет в Орел технику из Сирии

Все желающие смогут увидеть трофейное вооружение и машины
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: официальный сайт Минобороны РФФото: официальный сайт Минобороны РФ
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На следующей неделе орловцы смогут увидеть сирийскую военную технику и вооружение. Их привезет в областную столицу поезд Министерства обороны России.

Поезд с трофейными машинами и оружием прибудет на железнодорожный вокзал в 10.00 в понедельник, 25 февраля. Увидеть такие экспонаты жители российских городов, в том числе и Орла, смогут в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Стартовала она 23 февраля и будет проводиться до Дня Победы.

- Поезд будет состоять из 18 вагонов, который представит свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов, - сообщает Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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