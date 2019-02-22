2019-02-22T12:39:29+03:00
Общество

Выходные в Орле будут холодными и ветреными

Синоптики прогнозируют мороз и небольшие осадки
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущие праздничные выходные в Орле обещают быть холодными и ветреными. Синоптики прогнозируют мороз и небольшие осадки.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 23 февраля температура воздуха составит -14…-6 градусов. Облачность переменная, без осадков. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5 м/c.

В воскресенье, 24 числа, немного теплее. Столбики термометров в темное время суток опустятся до -10 градусов, днем же поднимутся до 0. В городе будет облачно, вероятны осадки – дождь со снегом. Ветер сменит направление на западное, скорость его составит 5 м/с.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе снова ожидается оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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