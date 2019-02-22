Фольклорный ансамбль «Светозары» выступит в Орле
В Орле продолжается необычная социально-культурная акция «До востребования». В ее рамках на главпочтамте города выступит фольклорный ансамбль «Светозары».
Проект направлен на сохранение традиций и создание условий для знакомства орловцев с основными видами народного творчества, а также лучшими творческими коллективами.
- Творческие коллективы Орловского областного центра народного творчества будут ежемесячно знакомить жителей города и области с вокально-хоровым, инструментальным, фольклорным жанрами народного творчества, - рассказали «КП» организаторы.
КОГДА, ГДЕ?
25 февраля, 16.00
Ул. Ленина, 43
(6+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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