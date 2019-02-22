2019-02-22T12:12:41+03:00
Звезды

Фольклорный ансамбль «Светозары» выступит в Орле

Музыкальная встреча состоится в рамках проекта «До востребования»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: организаторыФото: организаторы
Изменить размер текста:

В Орле продолжается необычная социально-культурная акция «До востребования». В ее рамках на главпочтамте города выступит фольклорный ансамбль «Светозары».

Проект направлен на сохранение традиций и создание условий для знакомства орловцев с основными видами народного творчества, а также лучшими творческими коллективами.

- Творческие коллективы Орловского областного центра народного творчества будут ежемесячно знакомить жителей города и области с вокально-хоровым, инструментальным, фольклорным жанрами народного творчества, - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

25 февраля, 16.00

Ул. Ленина, 43

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поезд Минобороны привезет в Орел технику из Сирии
В Орле решают, как быть с аварийным домом по улице Калинина
Выходные в Орле будут холодными и ветреными
Полтора года принудительных работ грозит орловцу за поджог магазина
Орловчанку лишил сбережений знакомый
Протекающую крышу дома на улице Революции в Орле починят
Орловца ограбил его новый знакомый
Орловцы могут высказать свое мнение о качестве соцуслуг в регионе
В Орле при ночном пожаре в квартире погиб мужчина
В Орле автоледи на кроссовере сбила пешехода на "зебре"
Молодую орловчанку обчистил ее друг-москвич
Глава горадминистрации Орла встретится с жителями разных районов города
Орловских мужчин поздравили с наступающим 23 февраля
В память о погибших защитниках Отечества в Орле прошел торжественный митинг
Жилой дом на четыре квартиры горел в Орле минувшим вечером
На Орловщине вновь ожидается сильный ветер