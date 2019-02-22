Фольклорный ансамбль «Светозары» выступит в Орле

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-22T12:12:41+03:00

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В Орле продолжается необычная социально-культурная акция «До востребования». В ее рамках на главпочтамте города выступит фольклорный ансамбль «Светозары».

Проект направлен на сохранение традиций и создание условий для знакомства орловцев с основными видами народного творчества, а также лучшими творческими коллективами.

- Творческие коллективы Орловского областного центра народного творчества будут ежемесячно знакомить жителей города и области с вокально-хоровым, инструментальным, фольклорным жанрами народного творчества, - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

25 февраля, 16.00

Ул. Ленина, 43

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU