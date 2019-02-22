2019-02-22T12:05:41+03:00
Происшествия

Полтора года принудительных работ грозит орловцу за поджог магазина

Мужчина решил отомстить владельцу торговой точки, уничтожив имущество
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Орловский областной суд вынес наказание мужчине, который поджег магазин в селе Знаменское. Поджигателю грозит полтора года принудительных работ.

Инцидент случился примерно год назад. Тогда мужчина из-за конфликта с владельцем торговой точки облил бензином стену магазина и устроил пожар. Сам магазин сильно не пострадал, а вот сайдинг расплавился. Ущерб составил 19 тысяч рублей. Свою вину мужчина в суде первой инстанции не признавал, однако доказательств было достаточно, и ему вынесли приговор - лишение свободы на срок в один год 6 месяцев. Приговор был обжалован в апелляции.

- С учетом совершения преступления средней тяжести, отсутствия у гражданина судимости, наличия смягчающего обстоятельства, данных о его личности, молодой возраст и отсутствие ограничений по труду, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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