2019-02-22T11:42:35+03:00
Происшествия

Орловчанку лишил сбережений знакомый

Приезжий мужчина завладел ее банковской картой и принялся тратить деньги
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» на мужчину, который обманул свою знакомую. Он завладел банковской картой орловчанки, снял с нее деньги и принялся их растрачивать.

О случившемся женщина рассказала стражам порядка. Как выяснилось, мужчина жил у ее родственников - так они и познакомились. На днях он пришел к ней и попросил 100 рублей в долг, но наличных денег у орловчанки не оказалось и она передала знакомому карту, чтобы тот снял нужную ему сумму. Однако ста рублями мужчина не ограничился: в банкомате он снял 9 с половиной тысяч – все, что имелось на карте женщины.

- Зная, что мужчина не местный и плохо ориентируется в городе, орловчанка предположила, что он может передвигаться по знакомой улице и поехала к автовокзалу, здесь она обратилась за помощью к сотрудникам ППСП. Полицейские обнаружили гражданина в районе подземного перехода и остановили его для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина не стал отрицать своей вины, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На момент задержания 2 тысячи рублей мужчина уже успел потратить в кафе. Остальные деньги стражи порядка изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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