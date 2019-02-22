Протекающую крышу дома на улице Революции в Орле починят

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-22T11:03:20+03:00

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Орловцы продолжают жаловаться на текущие крыши многоэтажек. Один из проблемных домов - №5 по улице Революции. На льющую с потолка воду здешние жильцы рассказали главе горадминистрации Александру Муромскому во время его инспекции в Железнодорожном районе города.

Как оказалось, из-за текущей крыши у жителей сразу нескольких квартир испортилось имущество – мебель, ремонт. Обслуживанием этого дома занимается управляющая компания ООО «Маяк». Градоначальник дал поручение ее директору Любови Бородиной провести капремонт кровли в этом году.

- Необходимые для ремонта кровли средства имеются, капитальный ремонт будет производиться в текущем году. Ущерб жителям, пострадавшим от течи кровли квартир, в частности - №33, 35, 69 и 70, будет возмещен в соответствии с актами, составленными между собственниками помещений и управляющей компанией, - отметила директор УК.

Контролировать ситуацию поручение дано замглаве администрации по вопросам городского хозяйства и транспорта Николаю Ванифатову.

Отметим, что с приходом оттепель в Орле увеличилось число жалоб на текущие крыши. Так, по состоянию на начало февраля таковых в горадминистрацию поступило больше 400.

ИСТОЧНИК KP.RU