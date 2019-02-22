2019-02-22T10:18:23+03:00
Происшествия

Орловца ограбил его новый знакомый

Уголовным делом обернулось совместное распитие алкоголя
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле мужчину ограбил его новый знакомый. Распитие горячительных напитков обернулось уголовным делом.

37-летний орловец выпивал со знакомыми. Позже к компании присоединился еще один мужчина. Через какое-то время товарищам навеселе захотелось продолжения банкета и орловец с новоиспеченным другом отправились в гости. Однако в подъезде новый знакомый набросился на мужчину, сорвал с него дорогую золотую цепочку и был таков. Тогда ставший жертвой грабежа орловец пошел в полицию. Правда о своем обидчике он ничего не знал – только имя.

- Установлением личности и местонахождения злоумышленника занимались сотрудники подразделения уголовного розыска. Полицейские проверили круг общения потерпевшего, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 28-летний житель Троснянского района, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь любителю легкой наживы грозит реальный срок: уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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