Орловцы могут высказать свое мнение о качестве соцуслуг в регионе
Оценить их можно в режиме онлайн
Фото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Орловцам предложили оценить качество социальных услуг в регионе. Высказать свое мнение и предложения можно онлайн.
- Результаты независимой оценки качества работы организаций соцобслуживания, формирование их рейтингов используются для принятия важных управленческих решений по проведению системных преобразований в социальной отрасти, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Оставить свой отзыв можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU