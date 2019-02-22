2019-02-22T10:08:59+03:00
Общество

Орловцы могут высказать свое мнение о качестве соцуслуг в регионе

Оценить их можно в режиме онлайн
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Орловцам предложили оценить качество социальных услуг в регионе. Высказать свое мнение и предложения можно онлайн.

- Результаты независимой оценки качества работы организаций соцобслуживания, формирование их рейтингов используются для принятия важных управленческих решений по проведению системных преобразований в социальной отрасти, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Оставить свой отзыв можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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