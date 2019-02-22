Орловцы могут высказать свое мнение о качестве соцуслуг в регионе

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-22T10:08:59+03:00

Оценить их можно в режиме онлайн

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Орловцам предложили оценить качество социальных услуг в регионе. Высказать свое мнение и предложения можно онлайн.

- Результаты независимой оценки качества работы организаций соцобслуживания, формирование их рейтингов используются для принятия важных управленческих решений по проведению системных преобразований в социальной отрасти, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Оставить свой отзыв можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU