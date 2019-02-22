2019-02-22T09:48:03+03:00
Происшествия

В Орле при ночном пожаре в квартире погиб мужчина

Находившуюся в жилище женщину огнеборцам удалось спасти
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня ночью, с 21 на 22 февраля, в Орле произошел трагический пожар в квартире на Паровозной улице. Мужчина, находившийся в жилище погиб, женщину огнеборцам удалось спасти.

Сигнал о том, что в доме №58 по Паровозной улице разбушевалось пламя поступил спасателям в третьем часу ночи. Пожарные прибыли на место. Оказалось, что пожар полыхает в трехкомнатной квартире. С пламенем удалось справиться, однако в жилище было обнаружено тело жильца. Женщину с отравлением угарным газом спасли и передали медикам - она госпитализирована в областную клиническую больницу.

- В результате пожара в квартире выгорела спальня на площади в 10 квадратных метров, стены в остальных комнатах закопчены. Причины возгорания устанавливают эксперты, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поезд Минобороны привезет в Орел технику из Сирии
В Орле решают, как быть с аварийным домом по улице Калинина
Выходные в Орле будут холодными и ветреными
Фольклорный ансамбль «Светозары» выступит в Орле
Полтора года принудительных работ грозит орловцу за поджог магазина
Орловчанку лишил сбережений знакомый
Протекающую крышу дома на улице Революции в Орле починят
Орловца ограбил его новый знакомый
Орловцы могут высказать свое мнение о качестве соцуслуг в регионе
В Орле автоледи на кроссовере сбила пешехода на "зебре"
Молодую орловчанку обчистил ее друг-москвич
Глава горадминистрации Орла встретится с жителями разных районов города
Орловских мужчин поздравили с наступающим 23 февраля
В память о погибших защитниках Отечества в Орле прошел торжественный митинг
Жилой дом на четыре квартиры горел в Орле минувшим вечером
На Орловщине вновь ожидается сильный ветер