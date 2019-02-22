В Орле при ночном пожаре в квартире погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-22T09:48:03+03:00

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Сегодня ночью, с 21 на 22 февраля, в Орле произошел трагический пожар в квартире на Паровозной улице. Мужчина, находившийся в жилище погиб, женщину огнеборцам удалось спасти.

Сигнал о том, что в доме №58 по Паровозной улице разбушевалось пламя поступил спасателям в третьем часу ночи. Пожарные прибыли на место. Оказалось, что пожар полыхает в трехкомнатной квартире. С пламенем удалось справиться, однако в жилище было обнаружено тело жильца. Женщину с отравлением угарным газом спасли и передали медикам - она госпитализирована в областную клиническую больницу.

- В результате пожара в квартире выгорела спальня на площади в 10 квадратных метров, стены в остальных комнатах закопчены. Причины возгорания устанавливают эксперты, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU