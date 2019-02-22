В Орле автоледи на кроссовере сбила пешехода на "зебре"

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-22T09:30:53+03:00

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Накануне, 21 февраля, в Орле произошло очередное ДТП с участием пешехода. Автоледи за рулем кроссовера сбила молодого человека на "зебре".

Авария случилась в Советском районе города. Около половины двенадцатого часа дня 31-летняя женщина ехала на иномарке "Лифан". В районе дома №58 по Октябрьской улице она допустила наезд на 26-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемой зебре.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отправлен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 21 ДТП. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU