В Орле автоледи на кроссовере сбила пешехода на "зебре"
Накануне, 21 февраля, в Орле произошло очередное ДТП с участием пешехода. Автоледи за рулем кроссовера сбила молодого человека на "зебре".
Авария случилась в Советском районе города. Около половины двенадцатого часа дня 31-летняя женщина ехала на иномарке "Лифан". В районе дома №58 по Октябрьской улице она допустила наезд на 26-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемой зебре.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отправлен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего же за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 21 ДТП. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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