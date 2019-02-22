2019-02-22T09:30:53+03:00
Происшествия

В Орле автоледи на кроссовере сбила пешехода на "зебре"

Молодой человек получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Накануне, 21 февраля, в Орле произошло очередное ДТП с участием пешехода. Автоледи за рулем кроссовера сбила молодого человека на "зебре".

Авария случилась в Советском районе города. Около половины двенадцатого часа дня 31-летняя женщина ехала на иномарке "Лифан". В районе дома №58 по Октябрьской улице она допустила наезд на 26-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемой зебре.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отправлен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 21 ДТП. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поезд Минобороны привезет в Орел технику из Сирии
В Орле решают, как быть с аварийным домом по улице Калинина
Выходные в Орле будут холодными и ветреными
Фольклорный ансамбль «Светозары» выступит в Орле
Полтора года принудительных работ грозит орловцу за поджог магазина
Орловчанку лишил сбережений знакомый
Протекающую крышу дома на улице Революции в Орле починят
Орловца ограбил его новый знакомый
Орловцы могут высказать свое мнение о качестве соцуслуг в регионе
В Орле при ночном пожаре в квартире погиб мужчина
Молодую орловчанку обчистил ее друг-москвич
Глава горадминистрации Орла встретится с жителями разных районов города
Орловских мужчин поздравили с наступающим 23 февраля
В память о погибших защитниках Отечества в Орле прошел торжественный митинг
Жилой дом на четыре квартиры горел в Орле минувшим вечером
На Орловщине вновь ожидается сильный ветер