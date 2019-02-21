2019-02-21T17:05:42+03:00
Происшествия

Молодую орловчанку обчистил ее друг-москвич

На счету у мужчины оказалась не одна кража
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле за помощью к полицейским обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что из ее квартиры исчезли золотые украшения – сережки, цепочка с подвеской, браслет. Орловчанка рассказала стражам порядка, что у нее гостил 25-летний знакомый и предположила, что он мог вынести золото.

Сотрудники полиции взялись за проверку этой версии и она подтвердилась. Парень сознался в том, что прихватил из дома девушки ее украшения. Сначала он заложил сережки, по паспорту товарища, а потом и остальное, уже по своему паспорту. Похищенное удалось изъять, полицейские возбудили уголовное дело. И, как оказалось, эта кража в багаже молодого москвича – не первая.

- В отношении гражданина возбуждено еще одно уголовное дело за хищение имущества. Молодой человек, за время проживания у знакомой семейной пары в декабре 2018 и феврале 2019 года похитил из их квартиры сотовый телефон, золотые сережки и игровую приставку, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские напоминают орловцам, что стоит быть бдительнее при общении с малознакомыми людьми: не торопиться приглашать новых друзей к себе домой, даже если на первый взгляд они вызывают доверие и симпатию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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