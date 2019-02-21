2019-02-21T16:09:06+03:00
Общество

Глава горадминистрации Орла встретится с жителями разных районов города

Мы публикуем даты и время проведения собраний
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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Глава администрации Орла Александр Муромский встретится с жителями всех районов города. Задать вопросы и рассказать градоначальнику о проблемах будет можно уже в ближайшие дни.

С жителями Советского района встреча состоится 27 февраля в 18.00 в районной администрации (Октябрьская, 30, большой зал).

В Северном районе встреча пройдет 6 марта. Местом для ее проведения станет КДЦ «Металлург», начало – в 18.00

График встреч

График встреч

А в Заводском районе Александр Муромский пообщается с жителями 13 марта в 18.00 в Орловском городском центре культуры.

На днях градоначальник уже встречался с жителями Железнодорожного района Орла. Как отметил сам глава городской администрации, подобные встречи помогают из первых уст узнать о том, что беспокоит горожан. Отметим, что на встречах будут присутствовать и депутаты горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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