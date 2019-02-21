СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-21T14:21:59+03:00

В память о погибших защитниках Отечества в Орле прошел торжественный митинг Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В память о погибших защитниках Отечества 21 февраля в Орле прошел торжественный митинг. Традиционно он состоялся у стелы «Орел — Город воинской славы».

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Участие в митинге приняли первые лица города, ветераны и почетные граждане, служащие различных ведомств и служб, члены общественных организаций и местные жители, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Участники мероприятия возложили цветы к подножию стелы цветы. Память ушедших солдат и офицеров почтили минутой молчания.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU