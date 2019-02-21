Жилой дом на четыре квартиры горел в Орле минувшим вечером
Жилой дом на четыре квартиры горел в Орле минувшим вечером, 20 февраля. ЧП произошло на улице Шульгина.
К моменту прибытия спасателей изнутри горела одна часть дома. Огонь мог распространиться на соседние помещения и крышу. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
- Одна квартира выгорела изнутри на площади 50 квадратных метров. В другой квартире закопчена кухня на площади девять квадратных метров. Оставшиеся две квартиры от огня не пострадали, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и пять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU