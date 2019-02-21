2019-02-21T13:22:40+03:00
Общество

На Орловщине вновь ожидается сильный ветер

В региональном МЧС просят жителей региона быть осторожными в непогоду
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области продолжает царить непогода. В региональном МЧС жителей региона предупредили о надвигающемся сильном ветре с порывами до 19 м/с.

Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 21 февраля по 21 час 22 февраля на территории области облачно с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью -9°С…-14°С, днем -5°С…-10°С.

В чрезвычайном ведомстве орловцам напоминают: ветер может стать причиной обрыва проводов, падения деревьев и конструкций. Будьте осторожны на улице, не оставляйте автомобили под большими деревьями и ненадежно закрепленными конструкциями. Если на улице вас застал сильный ветер, то укройтесь в здании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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