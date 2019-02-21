Как в Орле работают терминалы для безналичной оплаты в маршрутках – проверил «Губернаторский контроль»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-21T13:16:27+03:00

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Как в Орле работают терминалы для безналичной оплаты вобщественном транспорте на городских и пригородных маршрутах– проверил «Губернаторский контроль». Для рейда 20 февраля рабочая группа направилась на остановки общественного транспорта «Госуниверситет» и «Институт ЗБК».

Сейчас в Орле и в пригороде действует несколько систем для безналичного способа оплаты проезда. Всего их три - АО «РИЦ Орловской области», «Штрих-М» и банка «Авангард». Как показала практика, удобнее всего расплачиваться и банковской картой, и проездным на одном устройстве. Такая система не требует вводить сумму оплаты. Это облегчает работу водителю и не отвлекает его от «руля».

- Правительство Орловской области совместно с городской Администрацией настаивает на том, чтобы перевозчики унифицировали свои платежные терминалы для удобства пассажиров и обеспечения безопасности дорожного движения. В 2019 году все они будут обязаны установить себе онлайн-кассу, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU