Орловская молодежь борется с «рекламой смерти»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-21T13:04:59+03:00

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В Орле продолжается антинаркотическая акция «Закрась рекламу смерти». Полицейские вместе со студентами-волонтерами убирают со зданий надписи, рекламирующие запрещенные вещества.

Очередной этап акции на днях прошел в Железнодорожном районе города.

- Полицейские вместе с молодыми людьми закрасили нанесенную на стены домов и строений рекламу, направленную на незаконный оборот наркотических веществ. В ходе данного этапа акции были устранены более 40 надписей, размещенных на различных зданиях и сооружениях, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Далее акция переместится в другие районы областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU