Орловская молодежь борется с «рекламой смерти»
В Орле продолжается антинаркотическая акция «Закрась рекламу смерти». Полицейские вместе со студентами-волонтерами убирают со зданий надписи, рекламирующие запрещенные вещества.
Очередной этап акции на днях прошел в Железнодорожном районе города.
- Полицейские вместе с молодыми людьми закрасили нанесенную на стены домов и строений рекламу, направленную на незаконный оборот наркотических веществ. В ходе данного этапа акции были устранены более 40 надписей, размещенных на различных зданиях и сооружениях, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Далее акция переместится в другие районы областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU