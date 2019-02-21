Орловская добровольная пожарная команда потушила горящий «Фольксваген»
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки
Орловская добровольная пожарная команда потушила горящий «Фольксваген»Фото: Архив "КП"
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Орловская добровольная пожарная команда «Подзавалово» потушила горящий «Фольксваген Пассат». ЧП произошло минувшим днем, 20 февраля в деревне Бибиково Урицкого района.
- В результате пожара автомобиль выгорел по всей площади. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По предположениям специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и пять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU