Орловская добровольная пожарная команда потушила горящий «Фольксваген»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-21T12:55:41+03:00

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Орловская добровольная пожарная команда «Подзавалово» потушила горящий «Фольксваген Пассат». ЧП произошло минувшим днем, 20 февраля в деревне Бибиково Урицкого района.

- В результате пожара автомобиль выгорел по всей площади. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и пять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU