Орловских автолюбителей приглашают посостязаться в мастерстве вождения
Участникам и участницам автомногоборья транспорт предоставят организаторы
Фото: организаторы
Изменить размер текста:
В Орле автолюбителей приглашают проверить и продемонстрировать свои навыки в вождении. Соревнования по автомногоборью состоится 24 февраля.
Состязания посвящены грядущему Дню защитника Отечества. Как рассказали «КП» в региональной Госавтоинспекции, они будут проходить в трех категориях: юноши, мужчины и женщины. Отметим, что автомобили предоставят организаторы. Принять участие сможет любой желающий!
КОГДА, ГДЕ?
24 февраля, 10.00
Кромское ш-се, 4 (площадка у ТМК «Гринн»)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»