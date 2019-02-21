2019-02-21T12:47:43+03:00
Общество

Орловских автолюбителей приглашают посостязаться в мастерстве вождения

Участникам и участницам автомногоборья транспорт предоставят организаторы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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В Орле автолюбителей приглашают проверить и продемонстрировать свои навыки в вождении. Соревнования по автомногоборью состоится 24 февраля.

Состязания посвящены грядущему Дню защитника Отечества. Как рассказали «КП» в региональной Госавтоинспекции, они будут проходить в трех категориях: юноши, мужчины и женщины. Отметим, что автомобили предоставят организаторы. Принять участие сможет любой желающий!

КОГДА, ГДЕ?

24 февраля, 10.00

Кромское ш-се, 4 (площадка у ТМК «Гринн»)

ИСТОЧНИК KP.RU

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