Театр орловского вуза поедет на Всероссийский фестиваль в Набережные Челны

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-21T12:31:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Театр сатиры Орловского государственного университета имени Тургенева поедет на 15-ый Всероссийский фестиваль любительских театров. Конкурс «Действующие лица – 2019» пройдет с 6 по 10 марта в Набережных Челнах. На сцене Татарского драматического театра артисты представят свой спектакль «Скряга из Саардама» по произведению Джерома Джерома.

- Сколько нужно заплатить, чтобы почувствовать вкус счастья и жизни? Что делать, если нужно выбрать между тем, что прекрасно и тем, что правильно. О людях и судьбах, о добре и зле, любви и предательстве, о поступках и последствиях – так описывают свою постановку актеры.

Показ спектакля состоится в финальный день фестиваля – 10 марта.

Стоимость билета: 500 рублей. Их можно приобрести на сайте bileton.ru, в кассе театра «Ключ» и кассе Татарского драматического театра.

ИСТОЧНИК KP.RU