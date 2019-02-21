Центр защиты прав потребителей разъясняет *

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-21T12:28:47+03:00

Что нужно знать об изменениях в Законе «Об участии в долевом строительстве…» в 2019 году?

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30 декабря 2004 года был принят Закон «Об участии в долевом строительстве…», благодаря которому застройщики получили эффективный механизм финансирования строительства многоквартирных домов. Он был удобен для всех участников процесса. Однако, главная проблема долевого строительства - это рост числа обманутых дольщиков по причине недобросовестности или не компетенции застройщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU