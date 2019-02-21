СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-21T12:11:33+03:00

По словам чиновников, буден найден способ отремонтировать не только крыши и фасады, но и подъезды

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Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству облсовета провел 20 февраля круглый стол на тему капитального ремонта многоквартирных домов в Орле. Поводом тому прослужили жалобы орловцев на текущие крыши и некачественный ремонт фасадов на улице Ленина в Орле.

Речь идет, в частности, и о разрушающимся фасаде на доме № 29. Штукатурка с него упала прямо на пешеходную зону. Хотя ремонт здания провели в 2016 году.

По словам чиновников, компания-подрядчик, которая выполняла ремонт, не выполняет свои гарантийные обязательства и не отвечает на обращения. Одним из выходов из ситуации депутаты считают отремонтировать дома на средства регионального фонда. Уже в ближайшее время будут отмечены основные работы, которые нужно сделать в первую очередь.

Всего в 2019 году капитального ремонта ждут 172 дома в Орле. По словам чиновников, буден найден способ отремонтировать не только крыши и фасады, но и подъезды многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU