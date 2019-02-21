Попавший под колеса «УАЗа» в Ливнах пенсионер скончался
В Ливнах Орловской области скончался в больнице пенсионер, попавший под колеса отечественного внедорожника «УАЗ». Мужчина решил перейти дорогу в неустановленном для этого месте, в этот момент здесь ехал автомобиль.
Как рассказывала «КП» читателям, авария случилась 19 февраля около пяти часов вечера. Автоледи на внедорожнике сбила 78-летнего мужчину.
- Пешеход переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП он получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Позже стало известно, что спасти жизнь пешехода не удалось. Как сообщает местный телеканал «Принт-ТВ», мужчина скончался в реанимации местной больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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