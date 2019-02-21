СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-21T11:48:41+03:00

Попытка спрятать под своим пуховиком дорогую куртку обернулась для орловца разбирательством в полиции Фото: Архив "КП"

Неудавшегося вора задержали правоохранители при выходе из магазина в одном из ТЦ в Заводском районе Орла

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Попытка спрятать под своим пуховиком дорогую куртку обернулась для орловца разбирательством в полиции. Неудавшегося вора задержали правоохранители при выходе из магазина в одном из ТЦ в Заводском районе Орла.

Инцидент произошел пару дней назад. Продавцам популярного магазина верхней одежды пришлось обратиться за помощью к росгвардейцам. В торговом зале мужчина находился достаточно долго и вызвал подозрение у персонала магазина.

- После изучения ассортимента орловец надел дорогостоящую зимнюю куртку под свою одежду и попытался скрыться. Сейчас 37-летний местный житель задержан, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU