Орловские каратисты выиграли 15 медалей в Липецке на Кубке Петра Великого
Нашу область представили воспитанники спортшколы «Орел-карат»
Фото с сайта "Орел-спорт"
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Орловские каратисты выиграли 15 медалей в Липецке на Кубке Петра Великого. На соревнования съехались 500 спортсменов из 20 регионов России.
Орловскую область представили воспитанники спортивной школы «Орел-карат». Восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали привезли орловцы домой.
- Три спортсмена – Руслан Исхаков, Андрей Антонов и Иван Алферов выполнили норматив для получения звания «Мастер спорта России», - сообщает портал «Орел-спорт».
ИСТОЧНИК KP.RU