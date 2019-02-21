2019-02-21T11:08:16+03:00
Спорт

Орловские каратисты выиграли 15 медалей в Липецке на Кубке Петра Великого

Нашу область представили воспитанники спортшколы «Орел-карат»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта "Орел-спорт"Фото с сайта "Орел-спорт"
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Орловские каратисты выиграли 15 медалей в Липецке на Кубке Петра Великого. На соревнования съехались 500 спортсменов из 20 регионов России.

Орловскую область представили воспитанники спортивной школы «Орел-карат». Восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали привезли орловцы домой.

- Три спортсмена – Руслан Исхаков, Андрей Антонов и Иван Алферов выполнили норматив для получения звания «Мастер спорта России», - сообщает портал «Орел-спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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