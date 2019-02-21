Работы белгородского фотографа увидят орловцы на выставке в пушкинской библиотеке
В экспозиции будет выставлено 20 работ в разных жанрах
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Работы белгородского фотографа увидят орловцы на выставке в пушкинской библиотеке. Открытие экспозиции «Люблю тебя, моя культурная земля» Михаила Почкалова-Семченкова состоится 25 февраля.
В экспозиции будет выставлено около 20 работ, отражающих красоту природы и уникальность историко-культурного наследия нашей родины. Работы выполнены в различных жанрах: пейзаж, городской пейзаж, жанровые портреты и зарисовки от Белгорода до Санкт-Петербурга.
Вход для всех желающих свободный.
Выставка откроется в 17 часов.
Адрес: улица Гостиная, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU