СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-21T11:04:58+03:00

В экспозиции будет выставлено 20 работ в разных жанрах

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Работы белгородского фотографа увидят орловцы на выставке в пушкинской библиотеке. Открытие экспозиции «Люблю тебя, моя культурная земля» Михаила Почкалова-Семченкова состоится 25 февраля.

В экспозиции будет выставлено около 20 работ, отражающих красоту природы и уникальность историко-культурного наследия нашей родины. Работы выполнены в различных жанрах: пейзаж, городской пейзаж, жанровые портреты и зарисовки от Белгорода до Санкт-Петербурга.

Вход для всех желающих свободный.

Выставка откроется в 17 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU