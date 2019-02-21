Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии на Московском шоссе в Орле
Иномарки «Шевроле» и «Мицубиси» столкнулись утром 18 февраля
Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии на Московском шоссе в ОрлеФото: Архив "КП"
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Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии в районе дома № 175 по Московскому шоссе в Орле. Иномарки «Шевроле» и «Мицубиси» столкнулись около 9:45 утра 18 февраля.
-Разыскиваются лица, имеющие видеозапись данного ДТП, - сообщили «КП» в пресс-службе орловской Госавтоинспекции.
Всем, кто располагает какими-либо сведениями, просьба обращаться по телефонам: 8 (4862) 72-90-47 или 8 (4862) 72-90-00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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