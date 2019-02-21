2019-02-21T10:42:24+03:00
Происшествия

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии на Московском шоссе в Орле

Иномарки «Шевроле» и «Мицубиси» столкнулись утром 18 февраля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии на Московском шоссе в ОрлеСотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии на Московском шоссе в ОрлеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии в районе дома № 175 по Московскому шоссе в Орле. Иномарки «Шевроле» и «Мицубиси» столкнулись около 9:45 утра 18 февраля.

-Разыскиваются лица, имеющие видеозапись данного ДТП, - сообщили «КП» в пресс-службе орловской Госавтоинспекции.

Всем, кто располагает какими-либо сведениями, просьба обращаться по телефонам: 8 (4862) 72-90-47 или 8 (4862) 72-90-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В память о погибших защитниках Отечества в Орле прошел торжественный митинг
Жилой дом на четыре квартиры горел в Орле минувшим вечером
На Орловщине вновь ожидается сильный ветер
Как в Орле работают терминалы для безналичной оплаты в маршрутках – проверил «Губернаторский контроль»
Орловская молодежь борется с «рекламой смерти»
Орловская добровольная пожарная команда потушила горящий «Фольксваген»
Орловских автолюбителей приглашают посостязаться в мастерстве вождения
Театр орловского вуза поедет на Всероссийский фестиваль в Набережные Челны
Центр защиты прав потребителей разъясняет *
В 2019 году капитального ремонта ждут 172 дома в Орле
Попавший под колеса «УАЗа» в Ливнах пенсионер скончался
Попытка спрятать под своим пуховиком дорогую куртку обернулась для орловца разбирательством в полиции
Орловские каратисты выиграли 15 медалей в Липецке на Кубке Петра Великого
Работы белгородского фотографа увидят орловцы на выставке в пушкинской библиотеке
За последние десять лет в Орле снизилось число детей-сирот
В Орле микроавтобус не поделил дорогу с отечественной легковушкой
Руководитель орловского СК провел личный прием
В орловской маршрутке покалечилась женщина
Двери литературной гостиной распахнет перед орловским читателем библиотека Бунина
Орловские активисты составили список дорог для срочного ремонта
Несколько фактов продажи спиртного подросткам выявлено в Орле
Завтра в центре Орла будет ограничено движение и стоянка