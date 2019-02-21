СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-21T10:42:24+03:00

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии на Московском шоссе в Орле Фото: Архив "КП"

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Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии в районе дома № 175 по Московскому шоссе в Орле. Иномарки «Шевроле» и «Мицубиси» столкнулись около 9:45 утра 18 февраля.

-Разыскиваются лица, имеющие видеозапись данного ДТП, - сообщили «КП» в пресс-службе орловской Госавтоинспекции.

Всем, кто располагает какими-либо сведениями, просьба обращаться по телефонам: 8 (4862) 72-90-47 или 8 (4862) 72-90-00.

ИСТОЧНИК KP.RU