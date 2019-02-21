2019-02-21T10:05:40+03:00
Общество

За последние десять лет в Орле снизилось число детей-сирот

В общем показатель уменьшился на 63 ребенка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За последние десять лет в Орле снизилось число детей-сиротЗа последние десять лет в Орле снизилось число детей-сиротФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За последние десять лет в Орле снизилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такую информацию озвучили чиновники на заседании профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского горсовета 20 февраля.

Так, показатель уменьшился на 63 ребенка. Если в 2008 году численность выявленных детей-сирот составляла 136 детей, в 2018 году в этой категории числились 73 ребёнка.

По словам депутатов, в минувшем году 58 детей были устроены в семьи, 10 - определены в государственные учреждения, 6 – усыновлены. Кроме того, наблюдается тенденция уменьшения числа родителей, лишенных родительских прав. В 2008 году были лишены родительских прав 112 родителей, в 2018 году — 42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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