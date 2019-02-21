2019-02-21T09:52:50+03:00
Происшествия

В Орле микроавтобус не поделил дорогу с отечественной легковушкой

Травмы получила девушка-пассажир «ВАЗа»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Вчера, 20 февраля, в Орле произошло ДТП с участием микроавтобуса «Ситроен» и легкового автомобиля отечественного производства. В результате аварии 23-летняя девушка-пассажир «ВАЗа» получила травмы.

Авария случилась около семи часов вечера на Комсомольской улице. 28-летний водитель микроавтобуса ехал здесь со стороны Карачевского шоссе. В районе 247-го дома он «догнал» идущую впереди «Шестерку». Как пояснили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель микроавтобуса не выдержал безопасного расстояния до следовавшего попутно автомобиля.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За последние десять лет в Орле снизилось число детей-сирот
Руководитель орловского СК провел личный прием
В орловской маршрутке покалечилась женщина
Двери литературной гостиной распахнет перед орловским читателем библиотека Бунина
Орловские активисты составили список дорог для срочного ремонта
Несколько фактов продажи спиртного подросткам выявлено в Орле
Завтра в центре Орла будет ограничено движение и стоянка
В Орле задержали объявленного в федеральный розыск мужчину с четырьмя свертками «синтетики»
В орловских магазинах нашли небезопасные детские игрушки
В Орле начали работу выставки ко Дню защитника Отечества
Сегодня в Орле улицы от снега расчищали 26 спецмашин
Орловские музыканты взяли гран-при конкурса духовых оркестров
Региональная лыжная гонка пройдет на Орловщине уже в эту пятницу
В Орле на бульваре Победы и в сквере Ермолова восстановят освещение
Родители учеников Знаменского интерната собрали 70 подписей за сохранение школы
Орловский спортсмен выиграл Первенство России по армрестлингу
Выставка военной техники, концерт и салют: как в Орле отметить 23 февраля
Артисты орловского театра «Свободное пространство» работают над новым спектаклем
В Орле открылась выставка моделей старинных автомобилей
Орловские спасатели провели учение по оказанию помощи провалившемуся в полынью человеку
В День защитника Отечества под Орлом пройдет спринт-кросс на снегоходах
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
Лучший студенческий отряд выбрали в Орловской области
В Орле стартовал ямочный ремонт дорог
В Орле прошел Сретенский бал православной молодежи
В Ливнах автоледи на «УАЗе» сбила пенсионера
В Орле 17-летний разбойник предстанет перед судом за букет цветов