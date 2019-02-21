В Орле микроавтобус не поделил дорогу с отечественной легковушкой

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-21T09:52:50+03:00

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Вчера, 20 февраля, в Орле произошло ДТП с участием микроавтобуса «Ситроен» и легкового автомобиля отечественного производства. В результате аварии 23-летняя девушка-пассажир «ВАЗа» получила травмы.

Авария случилась около семи часов вечера на Комсомольской улице. 28-летний водитель микроавтобуса ехал здесь со стороны Карачевского шоссе. В районе 247-го дома он «догнал» идущую впереди «Шестерку». Как пояснили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель микроавтобуса не выдержал безопасного расстояния до следовавшего попутно автомобиля.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU