Руководитель орловского СК провел личный прием

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-21T09:46:12+03:00

На встречу к Анатолию Щурову пришла несогласная с результатами расследования уголовного дела орловчанка

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Руководитель орловского Следственного Комитета Анатолий Щуров провел личный прием. На встречу к генерал-майору юстиции пришла несогласная с результатами расследования уголовного дела орловчанка. По словам женщины, в суде свидетель дал ложные показания по делу своего супруга.

- Ее мужа осудили на длительный срок тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Орловчанка не согласилась с вынесенным судом приговором и указала на допущенные, по ее мнению, недостатки предварительного следствия, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СУ РФ по Орловской области.

Анатолий Щуров на приеме внимательно выслушал все доводы. Принятые обращения он пообещал взять на личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU