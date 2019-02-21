В орловской маршрутке покалечилась женщина
В Орле произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Водитель «ПАЗика» допустил резкий маневр, из-за которого один из пассажиров маршрутки упал на женщину.
Все случилось накануне, 20 февраля. Примерно в час дня 56-летний водитель высадил-посадил пассажир на остановке «Завод Медведева» в Железнодорожном районе города, автобус начал движение.
- Водитель допустил падение пассажира, который стоял на пассажира 36-летнюю женщину. В результате ДТП она получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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