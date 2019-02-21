2019-02-21T09:14:09+03:00
Происшествия

В орловской маршрутке покалечилась женщина

Из-за резкого маневра водителя на нее упал другой пассажир
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Водитель «ПАЗика» допустил резкий маневр, из-за которого один из пассажиров маршрутки упал на женщину.

Все случилось накануне, 20 февраля. Примерно в час дня 56-летний водитель высадил-посадил пассажир на остановке «Завод Медведева» в Железнодорожном районе города, автобус начал движение.

- Водитель допустил падение пассажира, который стоял на пассажира 36-летнюю женщину. В результате ДТП она получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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