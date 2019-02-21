СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-21T08:21:42+03:00

В негодность пришли участи дорог на Болховском шоссе, на Тургеневском и Красном мостах

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Орловские активисты составили список дорог для срочного ремонта. Перечень пришедших в негодность участков с просьбой их ремонта общественники обратились в администрацию Орла.

- Зима оказалась очень снежной. Из-за постоянного воздействия влаги асфальт на многих участках дорог пришел в негодность. Весной влаги на дорогах будет еще больше. Перепад температуры приведет к тому, что к апрелю на некоторых дорогах асфальта может не остаться, - подчеркнули активисты.

В негодность за зиму пришли участи дорог на Болховском шоссе. Оно практически полностью покрыто ямами в обоих направлениях движения. Много жалоб от автомобилистов поступает на состояние участков дорог по улицам Пионерской, 8 марта, 60 лет Октября, на Тургеневском и Красном мостах.

- Эти улицы постоянно загружены транспортом. Все ямы необходимо в оперативном режиме устранять. В противном случае из маленьких ям возникнут большие выбоины, - добавили общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU