Несколько фактов продажи спиртного подросткам выявлено в Орле

СЕГОДНЯ 17:57 2019-02-20T17:57:41+03:00

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В Орле с начала текущего года полицейскими выявлено 7 фактов продажи спиртных напитков несовершеннолетним горожанам. Недобросовестных работников торговли ждет немалый штраф – от 30 до 50 тысяч рублей.

- В подобных рейдах принимают участие не только стражи правопорядка, но и представители молодежных общественных объединений, добровольных народных дружин, представителей «социальных патрулей» и волонтёрских движений, - поделились с «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Если вы столкнулись с фактами продажи алкоголя несовершеннолетним, то сообщайте об этом в полицию: УМВД России по г. Орлу: ул. Гуртьева, 21, тел. дежурной части 43-36-22, 45-85-52.

ИСТОЧНИК KP.RU