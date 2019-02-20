Завтра в центре Орла будет ограничено движение и стоянка
Временные неудобства связаны с праздничными мероприятиями в честь Дня защитника Отечества
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 21 февраля, в центре Орла будет ограничено движение и парковка. Временные неудобства связаны с праздничными мероприятиями в честь Дня защитника Отечества.
Так, с 00.00 до 11.00 нельзя будет припарковаться улице Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35). Здесь же будет закрыто движение для транспорта с 9.00 до 11.00.
- Объезд организован по площади. Ленина (от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора) и по ул. Пролетарская гора, - сообщили "КП" в пресс-службе мэрии Орла.
Водителям стоит заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU