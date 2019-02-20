В Орле задержали объявленного в федеральный розыск мужчину с четырьмя свертками «синтетики»

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-20T15:28:21+03:00

Он проходил как фигурант дела о незаконном обороте наркотиков в Архангельске

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В Орле задержали объявленного в федеральный розыск 39-летнего мужчину с четырьмя свертками «синтетики». Как стало известно стражам порядка, ранее он проходил как фигурант дела о незаконном обороте наркотиков в Архангельске.

- Во время личного досмотра у жителя Северо-Западного федерального округа полицейские обнаружили четыре свертка из фольги с наркотическим веществом, которое он извлек из тайника на улице Елецкой, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Проведенное исследование подтвердило, что содержимое находки- синтетический наркотик общей массой около одного грамма. О поимке мужчины орловские оперативники сообщили архангельским коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU