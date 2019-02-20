2019-02-20T15:12:30+03:00
Общество

В орловских магазинах нашли небезопасные детские игрушки

Некачественный товар арестован
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: из архива "КП"Фото: из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области региональный Роспотребнадзор рассказал о результатах проверок, касающихся качества детских игрушек. Специалисты нашли в магазинах Орла небезопасный товар этой категории.

В двух магазинах были найдены игрушки, продававшиеся с отсутствием либо несоответствующей маркировкой. Также они не имели индивидуальной упаковки, что также является нарушением. На 22 игрушки наложен арест на общую сумму в более чем 41 тысячу рублей, а материалы по этим фактам переданы в суд.

А в одном из магазинов специалисты нашли небезопасный пластилин.

- Продукция не соответствовала требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности игрушек», по запаху, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Также сотрудники ведомства рекомендуют соблюдать при покупке детских товаров ряд правил. Познакомиться с ними можно на официальном сайте регуправления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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