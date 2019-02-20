СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-20T15:05:38+03:00

До конца февраля с экспозициями можно познакомиться в библиотеке Бунина

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В Орле начали работу выставки ко Дню защитника Отечества. До конца февраля с книжными экспозициями можно познакомиться в библиотеке Бунина.

Так, в отделе искусств открылась выставка музыкально-нотной литературы «Когда поют солдаты».В ней представлены книги, нотные сборники, грамзаписи, видеокассеты популярных отечественных кинофильмов военной тематики.

- В их числе книга Галины Соболевой «Россия в песне», которая повествует о песнях русской воинской славы. Исторические песни Отечественной войны 1812 года представлены на страницах альманаха «Молодежная эстрада». Особое внимание в экспозиции уделено песням Великой Отечественной войны, - сообщили «КП» работники библиотеки.

Еще одна тематическая выставка «Отвага, мужество и честь» откроется в библиотеке завтра, 21 февраля. Читателей познакомят со сборниками об истории создания российской армии, ее становления и развития, с документальными и художественными изданиями о знаковых событиях Великой Отечественной войны.

Посмотреть выставку можно по адресу: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU