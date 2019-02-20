2019-02-20T14:33:55+03:00
Общество

Сегодня в Орле улицы от снега расчищали 26 спецмашин

Вручную трудились 70 человек
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня в Орле улицы от снега расчищали 26 спецмашинСегодня в Орле улицы от снега расчищали 26 спецмашинФото: Архив "КП"
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Сегодня, 20 февраля, в Орле улицы от снега расчищали 26 спецмашин. Такую информацию предоставила Спецавтобаза. В уборке были задействованы 11 КДМ, 5 тракторов, 4 самосвала, 3 фронтальных погрузчика, 2 «вилли» и один «локуст». Вручную трудились 70 человек.

- За сутки израсходовано 164 тонны пескосоляной смеси, вывезено 655 кубометров снега и 14 кубометров мусора, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Особое внимание, по словам властей, уделяется очистке и посыпке смесью песка и соли мостов, остановок, перекрестков, парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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