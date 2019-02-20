2019-02-20T13:56:54+03:00
Звезды

Орловские музыканты взяли гран-при конкурса духовых оркестров

Оркестр «Прометей» стал лучшим среди 19 коллективов из разных регионов ЦФО
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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Орловский духовой оркестр «Прометей» взял гран-при музыкального конкурса. Среди 19 оркестров из Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областей орловский - стал лучшим.

Музыкальное состязание проходило в Липецке в конце прошлой недели – 17 февраля. Межрегиональный конкурс духовых оркестров собрал под своей эгидой почти два десятка коллективов.

- Орловский «Прометей» во главе с руководителем и дирижером Андреем Журиным исполнил произведения «Звенит январская вьюга» Зацепина, «Караван» Тизола, марш «Прощание славянки» Агапкина, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, что для оркестра это уже вторая значимая победа за год. Ранее музыканты уже брали приз на «Международных Воронежских ассамблеях им. В.Халилова»

ИСТОЧНИК KP.RU

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