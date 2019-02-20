Орловские музыканты взяли гран-при конкурса духовых оркестров
Орловский духовой оркестр «Прометей» взял гран-при музыкального конкурса. Среди 19 оркестров из Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областей орловский - стал лучшим.
Музыкальное состязание проходило в Липецке в конце прошлой недели – 17 февраля. Межрегиональный конкурс духовых оркестров собрал под своей эгидой почти два десятка коллективов.
- Орловский «Прометей» во главе с руководителем и дирижером Андреем Журиным исполнил произведения «Звенит январская вьюга» Зацепина, «Караван» Тизола, марш «Прощание славянки» Агапкина, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла.
Отметим, что для оркестра это уже вторая значимая победа за год. Ранее музыканты уже брали приз на «Международных Воронежских ассамблеях им. В.Халилова»
ИСТОЧНИК KP.RU