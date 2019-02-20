2019-02-20T13:56:13+03:00
Спорт

Региональная лыжная гонка пройдет на Орловщине уже в эту пятницу

Принять участие в соревнованиях могут орловцы, достигшие возраста 18 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Ольга СупоневаФото: Ольга Супонева
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Региональная лыжная гонка памяти инструктора Давыдова пройдет на Орловщине уже в эту пятницу, 22 февраля. Соревнования состоятся на Кривцовском мемориальном комплексе Болховского района.

Принять участие в лыжном турнире могут орловцы, достигшие возраста 18 лет.Командам предложат пройти 7-ми километровый маршрут по пересеченной местности. На пяти контрольных пунктах им предстоит показать навыки разведения костра, оказания первой медицинской помощи, метания гранаты в цель, ориентирования на местности и огневой подготовки.

Индивидуальная гонка также предусмотрена в соревнованиях. Ее участники пройдут 12 километров вольным стилем по пересеченной местности. По пути следования надо будет решить две задачи — ориентирование на местности и огневая подготовка.

Добраться до места можно на автобусе от организаторов. В 9 утра он отправляется от памятника Лескову в Орле и обратно в 15 часов от Кривцовского мемориального комплекса.

Старт лыжной гонки в 11:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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