2019-02-20T13:24:09+03:00
Общество

В Орле на бульваре Победы и в сквере Ермолова восстановят освещение

Свет в двух центральных точках города появится к концу февраля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орле на бульваре Победы и в сквере Ермолова восстановят освещение. Речь об этом шла на минувшем совещании в городской администрации. Свет, по словам чиновников, в двух центральных точках Орла появится к концу февраля.

О проблеме отсутствия освещения орловцы писали городской администрации в социальных сетях. Дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас на бульваре Победы уже заменили 10 из 40 неработающих ламп и один плафон.

Внимание чиновников глава администрации Александр Муромский обратил и на светящиеся консоли на Тургеневском и Октябрьском мостах. Частично они не работают. Как пояснили в УКХ, письма с просьбой исправить ситуацию уже направлены подрядчику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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