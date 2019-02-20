СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-20T13:24:09+03:00

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В Орле на бульваре Победы и в сквере Ермолова восстановят освещение. Речь об этом шла на минувшем совещании в городской администрации. Свет, по словам чиновников, в двух центральных точках Орла появится к концу февраля.

О проблеме отсутствия освещения орловцы писали городской администрации в социальных сетях. Дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас на бульваре Победы уже заменили 10 из 40 неработающих ламп и один плафон.

Внимание чиновников глава администрации Александр Муромский обратил и на светящиеся консоли на Тургеневском и Октябрьском мостах. Частично они не работают. Как пояснили в УКХ, письма с просьбой исправить ситуацию уже направлены подрядчику.

ИСТОЧНИК KP.RU